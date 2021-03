I Herning Kommune har man oplevet en stigning i antallet af vejskilte, der bliver stjålet, og det kan potentielt være farligt, lyder det fra kommunen.

Siden sommeren 2020 er der nemlig forsvundet ikke mindre end 40 vejskilte forskellige steder i kommunen – i gennemsnit et vejskilte om ugen.

»Vi kan mærke, at der er trend i det. Skiltene bliver taget ned og forsvinder. Men det må være planlagt, for det er ikke noget, man bare lige gør,« siger Per Vallebæk fra Drift og Service i en pressemeddelelse og forklarer, at der skal bruges værktøj og i nogle tilfælde stiger for at afmontere skiltene.

Når vejskiltene forsvinder fra vejene, kan det i værste fald have konsekvenser for trafikken. Et byskilt angiver eksempelvis, hvor hastighedsgrænsen sænkes.

»Hvis du kommer kørende ind i en by, og byskiltet mangler, så kan du ikke se, at fartgrænsen nu er 50 km/t. og ikke 80 km/t. Meningen med dem er at få hastigheden ned, der hvor bygrænsen går. Så det er faktisk farligt, og byskiltene er vigtige. Men de er desværre også attraktive,« siger Per Vallebæk.

Og så er der prisen på et nyt skilt. For hver gang Herning Kommune skal sætte nye skilte op, koster det penge afhængig af størrelsen på skiltet.

»Jo større et skilt er, jo dyrere er det også at købe ind igen. Og oven i det går der også meget tid med at køre ud og konstatere, hvilket skilt der er væk, og køre ud for at hente nye skilte og få dem monteret igen. Vi ligger ikke inde med skiltene på et lager, så hver gang skal vi ud at betale for et nyt og vente på, at det bliver leveret,« siger Per Vallebæk.

Da Herning Kommune forleden dag skulle bestille et nyt byskilt til Sunds, var prisen 1.066 kroner plus moms. Hvis der er tale om et større skilt, er prisen næsten det dobbelte.