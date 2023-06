Vejrfænomenet El Niño, som risikerer blandt andet at udløse tropiske cykloner i Stillehavet, voldsom nedbør i Sydamerika og tørke i Australien, er på vej.

Og det kan gå ud over prisen på din kaffe.

Det skriver CNBC.

Især høsten af bønnen robusta kan blive udfordret i lande som Vietnam og Indonesien, som står for en stor del af produktionen.

I Brasilien er høsten af robusta allerede blevet negativt påvirket af tørke.

Den forventede dårlige høst af bønnen kan især komme til at påvirke prisen på instantkaffe og espresso, hvor der oftest bruges robusta.

Shawn Hackett, præsident for råvaremæglerfirmaet Hackett Financial Advisors, fortæller, at det ikke er unormalt for Vietnam og Indonesien at opleve et fald på op til 20 procent i produktionen, når det er El Niño-år.

Robusta-bønner står for 40 procent af verdens kaffeproduktion, og arabicabønner udgør de resterende 60 procent af den globale kaffeproduktion.

Arabicabønner anses normalt for at være af højere kvalitet og har højere priser end robusta.

Prisen på robustabønnen er da også allerede steget en hel del. I maj var prisen på sit højeste niveau i 15 år med en pris på 2.783 dollar pr. ton.

Udbuddet presses endnu mere af det faktum, at man især i Asien har oplevet, at folk har fået mere og mere smag for robusta-bønnen, som er mere bitter.

»Asien har generelt set mere elsket robusta mere end arabica, og derfor vokser efterspørgslen efter robusta meget hurtigere end efterspørgslen efter arabica,« forklarer Shawn Hackett.