Strandvejret er tilbage – og det har fået TrygFonden til at sende en advarsel ud.

»Siden vi åbnede tårnene denne sommer, har vi hver uge haft redningsaktioner, hvor badegæster er blevet taget af fralandsvind eller fanget i revlehuller,« siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse.

Der har i løbet af sommeren været hele 16 såkaldte 'røde aktioner', hvor det blev vurderet, at en eller flere personer var i livsfare. 15 af dem har været relateret til vind.

»Særligt fralandsvinden har overrasket og skabt farlige situationer, hvor badegæster på SUP-boards eller andre flydemidler ikke har haft kræfter til selv at komme i land og er drevet længere og længere ud,« lyder det fra Anders Myrhøj.

I sommermånederne har der også været en lang række forebyggende aktioner. Her har livredderne stoppet badegæster, der var på vej ud i vandet, mens der var fralandsvind. Mange af dem har brugt badedyr, SUP-boards, bodyboards eller luftmadrasser.

Bare i uge 30 blev der gennemført i alt 6.590 indsatser, hvoraf det vurderes, at der i to tilfælde var en person i livsfare. Derudover var 175 almindelige førstehjælpsaktioner, 437 forebyggende aktioner og 5.976 oplysende indsatser.

Med varmen kommer der også en risiko for tordenvejr, som ligeledes kan skabe farlige situationer, hvis man befinder sig i vandet.

»Det kan være livsfarligt at bade i tordenvejr. Hvis du bliver ramt af et lyn, eller lynet slår ned tæt på dig, kan du blive slået bevidstløs, og så er det en meget farlig situation at opholde sig i vand. Søg indendørs eller ind i en bil, hvis du har mulighed for det. Ellers er det bedste, du kan gøre, at sætte dig på hug og krumme dig helt sammen, så du får en så lille kropsoverflade som muligt,« siger Anders Myrhøj.

Han uddyber, at man aldrig må søge ly under træer og andet, der rager op i luften, da lyn ofte slår ned sådanne steder.