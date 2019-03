Det bliver vådt og blæsende frem til weekenden. Lavtryk bringer store mængder nedbør ind over landet.

Den første uge af marts var usædvanlig våd for årstiden, og også i denne uge kommer der så store mængder nedbør i Danmark, at der bliver brug for gummistøvler, regntøj og paraplyer.

Solen vil kun i glimt trænge gennem skydækket, mens vinden vil tage til frem mod weekenden.

»Vejret opfører sig, som om det var efterår. Flere lavtryk trækker ind over landet eller passerer lidt nord for Danmark. Det er ellers noget, der er typisk for efteråret,« siger Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI.

»Vi har allerede fået næsten 50 millimeter nedbør i marts, og i runde tal kan der fra mandag og frem til søndag ventes yderligere mellem 20 og 40 millimeter. Lokalt måske lidt mere,« siger han.

Mandag bliver ugens bedste dag, hvis man er ved at være træt af regn.

»Det begynder med skyer flere steder, men i løbet af dagen klarer det op. I den sydlige del af landet kommer der en del byger. Mest som regn, men lokalt kan der falde sne,« siger Jesper Eriksen.

Temperaturerne stiger til mellem tre og syv graders varme.

Her til morgen er det koldt med frost mange steder. Især i det østlige Jylland, hvor der på flere vejrstationer er målt op til fem graders frost. Lokalt skal trafikanterne være opmærksomme på pletvis glatte veje.

Resten af arbejdsugen står den på regn og blæst.

»Solen vil kigge forbi i korte perioder, men vi får ikke dage, hvor der er solskin fra morgen til aften. I dagtimerne får vi encifrede varmegrader, som er meget normalt for marts,« siger han.

Natten til tirsdag dykker kviksølvet igen ned under frysepunktet. Derefter vil det frem til fredag være mellem nul og tre graders varme i nattetimerne.

/ritzau/