Vejrdata fra DMI skal hjælpe forskere fra seruminstituttet med at forudsige, hvordan epidemien udvikler sig.

Fremover får forskerne på Statens Serum Institut (SSI) mulighed for at kigge på detaljerede data om vejret, når de skal forudsige, hvordan coronaepidemien kommer til at udvikle sig i Danmark.

Det skriver DMI i en pressemeddelelse.

For når det varme vejr for alvor rammer landet, bevæger danskerne sig ud for at nyde solen.

Og det gode vejr kan faktisk sætte ret tydelige spor i smittetrykket med coronavirus.

Det siger Laust Hvas Mortensen, der er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet og sidder i SSI's ekspertgruppe for matematisk modellering.

- Vi ved fra andre infektionssygdomme, at der er rigtig meget sæson i det.

- Noget af det handler om, at folk opfører sig anderledes, alt efter om det er sommer eller vinter. De er mere inde og ude. Noget af det handler om, at de patogener, der forårsager sygdommen, har bedre vilkår på nogle årstider, siger han.

For coronavirusepidemien kan det dog være lidt anderledes, understreger han.

Virusset har kun været i befolkningen i lidt mere end et år, og det er derfor ikke muligt at sammenligne med, hvordan virusset spredte sig over eksempelvis 20 somre, ligesom man kan med andre infektionssygdomme.

- Men vi har en formodning om, at covid-19 kunne opføre sig på samme måde som de andre infektioner, siger Laust Hvas Mortensen.

Klimadata kan for eksempel fortælle os, at foråret er den tørreste årstid i løbet af året. Gennemsnitstemperaturen stiger fra 3,3 grader i marts til 7,2 grader i april til hele 11,4 grader i maj.

Og forhåbentlig kan den slags data hjælpe med at forudsige, hvordan epidemien vil udvikle sig.

- Det at have nogle sikre data på, hvordan vi tror, temperaturudviklingen bliver, er utrolig vigtig, for at vi som eksperter kan komme med et kvalificeret gæt på, hvad sæsoneffekterne kan være, siger Laust Hvas Mortensen.

/ritzau/