Vejdirektoratet blåstempler, at Vejen Kommune har eksproprieret storbondes jord i forbindelse med vejbyggeri.

En flere år lang vejstrid mellem en storbonde og Vejen Kommune er onsdag faldet ud til kommunens fordel.

Vejdirektoratet har afgjort, at Vejen Kommune har handlet efter bogen, da den besluttede at ekspropriere storbonde Martin Lund Madsens jord, da der skulle bygges en ny vej.

Det oplyser Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

For et år siden blev det ellers afgjort i Højesteret, at ekspropriationen af hans jord var ulovlig. Men det var på et andet grundlag. Ekspropriering er, når en offentlighed myndighed overtager privat jord.

Banedanmark og Vejen Kommune foretog i første omgang ekspropriationen efter loven om elektrificering af jernbanenettet, fordi vejen fører hen over en jernbanebro.

Men efter dommen i Højesteret valgte Vejen Kommune i stedet at ekspropriere vejen efter en paragraf i vejloven.

Den afgørelse har Martin Lund Madsen klaget over, og det er i den sag, at Vejdirektoratet nu har blåstemplet kommunens afgørelse.

Martin Lund Madsen har det seneste år spærret den pågældende vej - den 1,4 kilometer lange Skovgårdsvej - med sandsække og halmballer. Han vil have kommunen til at fjerne vejen.

Kommunen varsler, at den på bagkant af afgørelsen vil åbne vejen igen. Det ventes at ske inden for kort tid.

- Det har været en lang proces, og vi er glade for, at vejen nu åbnes igen, siger borgmester Egon Fræhr (V).

- Ikke mindst af hensyn til borgerne i Askov, som har været hårdt ramt af den tunge trafik gennem byen, men også af hensyn Vejen Kommunes infrastruktur, siger han i en pressemeddelelse.

Det er muligt at indbringe afgørelsen fra Vejdirektoratet til domstolene.

/ritzau/