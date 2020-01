Fire ulykker på samme fire kilometer lange strækning får nu Vejdirektoratet til at tage affære.

Det er en realitet, efter en 31-årig afgik ved døden efter en voldsom ulykke onsdag aften. Det skriver TV2 Øst.

Ulykken var den fjerde på to måneder. Og det er en statistik, der nu får Vejdirektoratet til at undersøge vejen.

»Vi skal helt sikkert ind og kigge nærmere på det. Det er sådan med dødsuheld i det hele taget på stats- og kommuneveje - så går vi ind og laver vi en særskilt analyse på dem for at finde ud af, hvad der er gået galt. Har det været noget med vejen, føreren eller køretøjet,« siger Maria Meiner, afdelingsleder i Vejdirektoratet, til mediet.

Vejen, som har navnet Gørlev Landevej, strækker sig mellem de vestsjællandske byer Høng og Gørlev.

Foruden dødsulykken, hvor den 31-årige fører stødte sammen med en firhjulstrækker under en overhaling, har tre andre ulykker fundet sted. Allesammen indenfor en radius på fire kilometer.

Midt i november var en 50-årig mand og 76-årig kvinde involveret i en ulykke. Lidt over en måned senere var en 25-årig ude for et solouheld, hvor bilen endte på taget. Alle tre slap dog uskadte fra ulykkerne.

Men kort efter nytår mistede en 21-årig fører livet, mens en 26-årige medpassager blev hårdt såret efter et sving i høj fart. Alle ulykker er medvirkende til, at strækningen nu skal undersøges nærmere.