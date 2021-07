Nye trafikvaner skal være med til at forhindre kø på Hillerødmotorvejen.

»Der kan altså være markante forbedringer at hente på en vej, der i forvejen er presset af tæt trafik,« siger ingeniør Kristian Skoven Pedersen fra Vejdirektoratet.

Det handler om indfletningen, hvor motorvejen munder ud i Hillerødmotorvejens Forlængelse, der er en såkaldt '2+1 landevej'.

Her opfordrer Vejdirektoratet nu i en kampagne til, at bilister først fletter ind så sent som muligt – altså helt fremme ved motorvejens afslutning – selv om det måske ikke just opfattes som god trafikkultur.

Sådan ser den nye kampagne ud. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Sådan ser den nye kampagne ud. Foto: Vejdirektoratet

»Der er ingen tvivl om, at mange trafikanter nærmest opfatter det, som om man snyder lidt i trafikken, hvis man kører helt frem til vejens afslutning, før man fletter ind, men det er altså ikke tilfældet,« siger Kristian Skoven Pedersen fra Vejdirektoratet:

»I perioder med tæt trafik er der rigtig god ræson i at vente med at flette, indtil man er helt fremme ved sporbortfaldet. Det gavner den generelle trafikafvikling.«

I praksis betyder det, at bilister skal flette ind som en lynlås.

De skal simpelthen skiftes til at flette ind fra vognbanerne, én efter én.

»Undersøgelser peger på, at når trafikken er tæt, vil en trafikantadfærd, hvor alle foretager en sen indfletning, give en øget kapacitet på op imod fem procent. Det lyder måske ikke af meget, men det kan være med til at udskyde det punkt, hvor vi går fra tæt trafik til egentlig kø – og det kan i sidste ende medføre mærkbare forbedringer på rejsetiden, hvis en tilpas stor andel af trafikanterne følger anvisningerne,« siger Kristian Skoven Pedersen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Bilisterne vil i fremtiden blive mindet om flettehuskereglerne på store skilte i vejkanten ved Hillerødmotorvejen.