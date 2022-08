Lyt til artiklen

Vupti. Vinteren er på flere måder med et pennestrøg blevet markant kortere. I hvert fald hvis man spørger hos Vejdirektoratet.

»Vi har kigget på statistik fra 2015 og frem til 2021-22 over, hvor mange gange vi har brugt beredskabet, og vi kan se, at det blive færre og færre gange. Derfor reducerer vi med to uger, når det gælder saltberedskabet, og med fire uger, når det gælder sneberedskabet,« siger drifts- og teknikdirektør Michael Kirkfeldt.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ja, selv om den danske sommer stadig hænger over vores hoveder, og efteråret endnu ikke er begyndt, skal det handle om årets koldeste tid, vinteren.

Der er flere grunde til, at Vejdirektoratet nu har besluttet sig for at gøre vintersæsonen kortere i forhold til det beredskab, der skal stå klar til at køre de danske veje køreklare.

Det skyldes ikke mindst, at udgifterne til snerydning eller -saltning er steget eksplosivt i kølvandet på krigen i Ukraine. Det skyldes de varmere temperaturer, der har gjort vintrene knap så kolde. Og så skyldes det, at der ikke kom tilbud på 18 af 81 ruter i forbindelse med udbuddet af den såkaldte vintertjeneste tidligere på året.

Derfor er ruterne netop blevet genudbudt til de danske vognmænd.

Og det var i den forbindelse, at det kom frem, at vinterperioderne nu er blevet ændret. Og forkortet.

Områdechef i Vejdirektoratet Gitte Hoegh fortæller til B.T., at den nye sammensætning af udbuddet af vintertjenesten er sket efter besøg hos og dialog med danske vognmænd, der skulle være med til at gøre opgaven »mere spiselig«.

Konkret betyder det ifølge Jyllands-Posten, at eksempelvis sneplove fremover skal stå klar fra 15. oktober til 30. marts, hvor perioden tidligere hed 1. oktober til 15. april.

Gitte Hoegh suppler med, at mere præcise prognoser fra DMI samtidig har gjort det muligt at nedsætte varslingsperioderne fra Vejdirektoratet til vognmændene til 24 timer for plovkøretøjer og en time for saltkøretøjer.

Hun understreger, at skulle vinteren blive ekstra barsk og ramme tidligere eller senere vil det også kunne håndteres. Blandt andet fordi mange saltningskøretøjer i dag også har monteret en plov foran, så flere funktioner altså kan klares på en gang.

Vognmænd kan frem til 17. august byde på Vejdirektoratets udbud om vintertjeneste på de danske kørebaner.