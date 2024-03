Bilister bør køre afsted tidligt og holde god afstand til andre trafikanter torsdag morgen, lyder opfordring.

Torsdag morgen er der sneglatte veje over hele Danmark.

Det fremgår af Vejdirektoratets trafikkort.

Vejdirektoratet opfordrer også til, at bilister især torsdag morgen er opmærksomme.

- Kør i god tid og hold god afstand til de andre trafikanter, skriver Vejdirektoratet på det sociale medie X.

Fyns Politi skriver på X, at kredsen har arbejdet ved fire forskellige materielle færdselsuheld torsdag morgen omkring klokken 06.30.

- Der er meget glat derude, skriver politikredsen på X.

De glatte veje skyldes blandt andet, at der natten til torsdag er faldet en del sne.

- Resterne af snevejret ligger her til morgen over Bornholm. Vi forventer, at det ret hurtigt skal østover, så det kun lige er først på dagen, at der er snevejr på Bornholm, siger Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Sneen kom ind over Vestjylland onsdag aften i en lige linje med en hel del sne.

- Jeg vil tro, at der på et par timer kom op til fem centimeters sne i Jylland. Lokalt kan der være faldet mere.

Trine Pedersen forklarer, at der var et par timer med meget sne, hvorefter det holdt op igen.

- Københavnsområdet er nok der, hvor der er kommet mindst sne. Der er nok kommet en centimeter, siger hun.

Som dagen skrider frem, bliver der dog plads til solen, ligesom at vinden også aftager.

/ritzau/