Kød-spisere har større risiko for at få kræft og blodpropper i hjertet end det stadig stigende antal mennesker verden over, som mindsker deres kød-indtag eller helt vender ryggen til kød.

Men nu viser det sig, at en livsstil som vegetar eller veganer også kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Det viser et omfattende studie fra Oxford University, som er blevet offentliggjort i British Medical Journal.

I den omfattende rapport har man fulgt 48.000 briter over mere end et årti.

Her har man – via spørgeskemaer - fulgt deres livsstil, kostvaner og sammenholdt det med de sygdomme, testpersonerne blev ramt af i perioden.

Helt konkret viser studiet eksempelvis, at folk, der spiser fisk frem for kød, har 13 procent lavere risiko end gennemsnittet for at få en blodprop i hjertet.

Veganere og vegetarer har 22 procent lavere risiko for blodprop i hjertet.

Til gengæld har veganere og vegetarer 20 procent større risiko for at få et slagtilfælde, viser undersøgelsen.

Dr. Tammy Tong, der er hovedforfatter på studiet, mener, at resultatet bør give anledning til yderligere forskning i konsekvenserne af en vegetarisk eller vegansk livsstil.

»Vegetariske og veganske diæter er vokset markant i popularitet de seneste år. Men vi ved faktisk meget lidt om de potentielle fordele og ulemper ved disse livsstile,« siger Dr. Tammy Tong til The Guardian.

Forklaringen på, at der er større risiko for at få et slagstilfælde, hvis man lever vegetarisk eller vegansk, diskuterer forskerne nu.

Man kan nemlig godt forklare, hvorfor de har nedsat risiko for blodpropper i hjertet: vegetarer og veganere har generelt lavere kolesteroltal, lavere BMI, lavere blodtryk og færre får diabetes end den generelle befolkning.

Med andre ord: de er generelt sundere og har derfor færre faktorer, der kan bidrage til hjertekarsygdomme.

Én af forklaringsmodellerne på den øgede risiko for slagtilfælde lyder, at det lavere kolesteroltal kan udløse slagtilfælde. En anden forklaring er manglende vitaminer som konsekvens af det fraværende indtag af kød.

En helt tredje forklaringsmodel er, at færre veganere og vegetarer får blodfortyndende medicin – og at det derfor oftere ender i et slagtilfælde.

Forskere vil nu forsøge at afklare, hvad det helt konkret er, der giver veganere og vegaterer en øget risiko for slagtilfælde.