'Det vil glæde dig at høre, at vi har lavet en lille bagom optagelse fra dengang, jeg fistede den fineste lille ko i gågaden.'

Sådan skrev komiker Tobias Dybvad på sin Facebook-side fredag aften, hvor han delte en video fra sit TV 2-zulu-program 'Dybvaaaaad!'. Nu er komikeren anmeldt til politiet af Tobias Holm, der er medlem af Veganer-partiet.

»Jeg blev bekendt med opslaget, der florerede på Facebook med den usmagelige overskrift. Der er klart tale om et overgreb af seksuel karakter, og derfor har jeg anmeldt komikeren og landmanden, der ejer koen til politiet,« siger Tobias Holm.

På gågaden i Nykøbing Falster har komiker Tobias Dybvad armen op i endetarmen på en ko.

»Den her stakkels ko skal ikke være et objekt for underholdning. Det er jo ubehageligt for den at få stukket en voksen mands arm op bagi,« siger Tobias Holm.

Ifølge Tobias Holm har Tobias Dybvad overtrådt reglerne for dyresex, da han ikke faglært person med et anstændigt formål.

»Det hører ikke hjemme nogen steder, og jeg håber, vi kan få skabt fokus på det, der også foregår i staldene,« siger Tobias Holm, der uddyber:

»Det er intet personligt mod Tobias Dybvad, men det er en del af indoktrineringen, at folk kæler med en hund med den ene arm og skærer halsen over en ko med den anden.«

Flere Facebook-brugere deler parti-medlemmets holdning, hvor flere har skrevet på Facebook-opslaget, at de mener, komikeren er gået over stregen.

'Det er fandme ikke i orden det der. Der skal ikke bruges dyr til den slags underholdning. Du skulle ha haft en flad med den handske lige i ansigtet,' skriver Helle Jepsen.

Hun bakkes op af flere andre Facebook-brugere.

'Fuck hvor er det klamt og umenneskeligt! Hvor får man ideen fra? Er du mentalt forstyrret? Det er jo dyresex!!!,' skriver Troels Bergstrøm.

'Det her er da på ingen måde sjovt. Man har da et seriøst forskruet syn på humor hvis dette skal forestille at være bare en lille smule underholdende! Skræmmende og direkte frastødende! Det er voldtægt og ikke en skid andet!,' skriver Emma Sørensen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Tobias Dybvad.

Veganerpartiet blev danmarkskendt på Folketingets åbningsdag, da partiet ville debattere forholdene for grise og kyllinger med miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V).

Partiet var senest i medierne, da de sammenlignede kødspisere med pædofile.