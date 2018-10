Voldtægt og andre seksuelle overgreb på børn er forkert. Og det er spisning af frikadeller, fadkoteletter og hakkebøffer også.

Den sammenligning af de to ‘amoralske handlinger’ sker på Veganerpartiets Facebookside, hvor partiet forsøger at argumentere for, at kødspisning er principielt forkert. Ligesom pædofili.

»Vi møder tit den holdning, at fordi en person har lyst til den her handling - at spise kød - så skal vi ikke blande os i det. Men moral er ikke subjektivt, og både pædofili og at spise kød er moralsk forkert,« siger medstifter af partiet Michael Monberg til B.T.

Han erkender, at brugen af pædofili som sammenligningsgrundlag er ‘til kanten.’ Men for at få fokus på den - i partiets øjne - usømmelige kødspisning forsvarer han, at partiet bruger begrebet, der i sin konsekvens indebærer ulovlige, seksuelle overgreb på børn.

»Veganerpartiet er underdog lige nu. Vi kæmper de allersvagestes sag - dyrenes. Når man kæmper for sådan en sag, hvor man står så langt tilbage på banen, må man nogle gange bruge nogle ord, som kan få øjnene til at løftes,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, det er en sammenligning, som måske kan få nogle til at tænke sig om en ekstra gang.«

Michael Monberg understreger dog, at partiet ikke vil sidestille pædofili og kødspisning.

»Vi siger på ingen måde, at handlingen at spise kød er det samme som at udføre en pædofil handling. Det er ikke det, vi vil sige. Men ved begge handlinger er der et offer.«

Er det fair at sammenligne pædofili og kødspisning for at fremhæve en pointe om, at begge dele anses for moralsk forkert?

»Vi har den konvention i Danmark, at det er forfærdeligt at være offer for pædofili, mens handlingen at dræbe et dyr for at kunne nyde at spise kød er naturlig.«

»Vi har prøvet at sammenligne de to, fordi der er et offer ved begge handlinger, men vi siger ikke, at det ene er lige så slemt som det andet,« siger Michael Monberg.

Veganerpartiet blev danmarkskendt på Folketingets åbningsdagt, da partiet ville debattere forholdene for grise og kyllinger med miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon,« lød det dog prompte fra ministeren i en video, der gik viralt.

Som parti kæmper I for, at dyr ikke skal slås ihjel, så vi mennesker kan spise dem - er det så, ud fra den tanke, værre at være offer for pædofili, end det er at være et dyr, der er offer for slagtning og bliver slået ihjel?

»Det vil jeg da mene. Den, der er blevet udsat for pædofili, skal leve med det resten af livet. Sådan kan man se på det. Jeg har ikke været i hverken dyrets eller pædofilofrets sted.«

Samfundets love, vores fælles moralkodeks, siger vel, at der er noget, der er moralsk forkert og derfor forbudt, mens der er andre ting, der er lovlige og derfor ikke på samme måde forkerte - hvad siger du til det?

»Jeg vil sige, at lovene sker på bagkant af vores moral. Lovene, der beskytter homoseksuelles rettigheder, er kommet efter, behovet er opstået. Og børn har formentlig til alle tider syntes, at det var skidt at blive slået. Revselsesretten er først sent blevet fjernet. Moral og lov hænger på ingen måde sammen,« siger han.