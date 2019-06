»Det er noget pis, det der, Martin.«

Tonen var som forventet ganske barsk og uforsonlig, da Veganerpartiets Henrik Vindfeldt lørdag tørnede sammen med Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild.

Stemningen blev ikke løftet af, at Veganerpartiet til lejligheden uddelte smagsprøver på vegansk 'bacon' fremstillet af ærter og soja - endda for første gang i Danmark.

»Det smager mest bare af røg,« lød dommen fra Martin Merrild, der erkendte, at han er mere til den rigtige bacon.

Veganerpartiet serverede for første gang vegansk bacon på Folkemødet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Veganerpartiet serverede for første gang vegansk bacon på Folkemødet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Konflikten mellem de to parter nåede for en uge siden siden sit foreløbige højdepunkt, da Landbrug & Fødevarer anmeldte Veganerpartiet for ulovlig indtrængen i en svinestald på Falster.

Her sendte partiet live på Facebook for at dokumentere svinenes vilkår i stalden.

Det var nødvendigt at bryde loven for at vise, hvordan svinenes forhold i virkeligheden er, fastholdt Henrik Vindfeldt, da han debatterede med Martin Merrild foran en stor skare interesserede danskere i B.T.s gårdhave på Folkemødet i Allinge.

Her fortalte han også, at han har gjort det flere gange. For Landbrug & Fødevarer er den slags adfærd helt uacceptabel.

Jeg tror, I er nervøse for, at danskerne i virkeligheden ser, hvordan det foregår Henrik Vindfeldt, Veganerpartiet

»Det skaber voldsom usikkerhed, hvis man bare kan trænge ind på privat grund. Det er dybt krænkende og det kan have meget store økonomiske konsekvenser. Derfor var vi selvfølgelig nødt til at reagere,« sagde Martin Merrild.

»Jeg tror, I er nervøse for, at danskerne i virkeligheden ser, hvordan det foregår,« sagde Henrik Vindfeldt.

Ifølge ham efterlyser flertallet af danskerne bedre dyrevilkår i kødproduktionen.

Martin Merrild og hans medlemmer åbner gerne stalddørene, pointerede han.

Grisene trives og har det godt. Hvis vi fjerner os fuldstændig fra den regulering, flytter grisene bare til andre lande Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

»Vi åbner gerne vores landbrug for offentligheden, så folk kan se, hvordan produktionen foregår. Når folk først kommer ud og får et almindeligt nuanceret syn på det, får de ikke en oplevelse af, at det ikke foregår ordentligt,« sagde han.

Det overbeviste ingenlunde Henrik Vindfeldt, der gentagne gange afbrød Martin Merrild, der ifølge veganerforkæmperen talte for langt og ikke svarede fyldestgørende.

»Synes du det er retfærdigt, at grisene har 0,65 kvadratmeter hver,« spurgte Henrik Vindfeldt.

»Jeg synes, den belægning, vi har i Danmark, er acceptabel. Grisene trives og har det godt. Hvis vi fjerner os fuldstændig fra den regulering, flytter grisene bare til andre lande,« svarede Merrild.

Selv om EU for snart mange år siden forbød halekupering generelt, er det kun ganske få procent af alle danske grise, der ikke får klippet halen.

Det er noget svineri, mener Veganerpartiet.

»Landmændene ville da helst være fri for at kupere grisene. Men halebid forekommer selv hos spanske grise, der går ude i det fri. Det er ikke nemt at finde en løsning på,« lød det fra Martin Merrild.

Efter debatten lagde Henrik Vindfeldt ikke skjul på, at han og Veganerpartiet opfører sig ganske konfrontatorisk over for landbruget.

»Jeg er blevet rigtig frustreret over det, jeg har set og oplevet.«

Du siger, at flertallet af danskerne vil have bedre dyrevelfærd. Hvor har du det fra?

»Jeg møder alle mulige i Nordsjælland, Jylland, København. Vi har haft demonstrationer flere steder...«

Det lyder ikke særlig repræsentativt?

Synes du grise i Danmark har gode vilkår?

»Dem, der læser den her artikel kan jo spørge sig selv, hvad deres holdning er. Der er ingen, der vil have, at det konventionelle landbrug skal fortsætte sådan her. Jeg er imponeret over, at Landbrug & Fødevarer er lykkedes med at holde det hemmeligt så længe.«

Privat har han allerede oplevet konsekvenser ved at gå op imod landbruget.

»Da jeg åbnede min indbakke i morges var den fuld af e-mails fra landmænd, der ville smide mig i gylletanken og skyde mig. Derfor er jeg et sted, hvor det her ikke er moderat længere. Det er ikke moderat fra den anden side, og så er det det heller ikke fra vores.«

Truslerne mod Henrik Vindfeldt tog ifølge ham selv til, da mediet Effektivt Landbrug skrev om politianmeldelsen af Veganerpartiet. B.T. har ikke set truslerne og har således ikke haft mulighed for at verificere dem.