Fremgår det ikke tydeligt af skiltningen, så må private parkeringsselskaber ikke udskrive p-afgifter for standsning af bil.

Det har en landsretsdom slået fast, skriver FDM, der også førte sagen.

Tilbage i juli 2016 fik et FDM-medlem en p-bøde efter at have været standset på en privat parkeringsplads i to minutter, da hun havde et ærinde i sin bank.

Men nu har Østre Landsret slået fast, at den altså ikke går.

»Der er ifølge færdselsloven først tale om en parkering, hvis bilen holder længere end tre minutter, ellers er det en standsning,« siger advokat i FDM, Abid Khan, der har ført sagen i landsretten på vegne af FDMs medlem, og fortsætter:

»Det mener vi også gælder ved privat parkering, hvis ikke andet fremgår af skiltet, og vi er glade for, at landsretten deler vores fortolkning af det.«

Dommen betyder, at medmindre andet fremgår af skiltene, skal p-vagter altså observere og kunne dokumentere, at en bil holder i mere end tre minutter, før de må give en p-afgift.

Det kunne p-selskabet ikke i den konkrete sag.