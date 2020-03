Hvor ofte gør du din vaskemaskine ren? Ikke ofte nok formentlig.

Den skal nemlig helst rengøres minimum fire gange om året - og gerne flere.

I hvert fald hvis du spørger Vardan Gevorgyan fra Whirlpool, der laver vaskemaskiner, som det norske medie Din Side har talt med.

»En vaskemaskine bliver ofte benyttet med vaskeprogrammer på 30 og 40 grader. Det gør det muligt for bakterier at vækste og vil med tiden give en sur lugt,« siger han til mediet.

Bakterierne kan sætte sig i maskinens yderste tromlehus, der i mange maskiner er lavet af plastik, og det gør det svært at få bugt med.

Men det kan undgås.

Den bedste måde at rengøre sin vaskemaskine på er at køre en tom maskine på et bomuldsprogram ved 90-95 grader. Det skal man gerne gøre med jævne mellemrum.

Nogle maskiner har også et rengøringsprogram, som du kan bruge.

Før du bruger programmet, så er det en god idé at rengøre det gummi, der sidder i åbningen, med en fugtig klud. Det samme gælder glasset i lågen og sæbeskuffen.

Vardan Gevorgyan understreger, at det kan ende med at have nogle ærgerlige konsekvenser, hvis man ikke gør dette.

Snavs kan nemlig også blokere for vandet, som så kan oversvømme maskinen - og det er næppe med rent vand.

Desuden forlænger jævnlig rengøring levetiden på maskinen - og det betyder jo også lidt for pengepungen.