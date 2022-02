Malik rasede lørdag i store dele af landet. Og i en Danmarks helt store feriebyer har stormen pustet til debatten om at redde byens vartegn.

Borgmesteren står blandt andet for skud.

Sømærket Blokhus er navnet på træskulpturen, der troner på kanten af klitten ud med Vesterhavet. Men flere lokale borgere frygter, at den snart kan være fortid.

»Det er helt vildt, hvad stormen (Malik, red.) har taget. Det er nogle kæmpe stykker, der er gledet ned,« siger Leif Poulsen, der er bestyrelsesmedlem i Hune-Blokhus Borgerforening, og tilføjer med alvorlig mine:

»Der skal bare én storm mere til, så risikerer vi, den falder ned. For hver gang der kommer en hård storm, ryger der to til fire meter af klitten.«

Ifølge Leif Poulsen har borgerforeningen i mange år kæmpet for at få politikerne – og især Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Christen Gade - til at redde vartegnet. Noget, som B.T. også skrev om i 2020.

Skal man lade naturen gå sin gang, når lokale vartegn tæt på kysten er ved at blive ædt op?

Men det går simpelthen for langsomt.

»Da vi for to år siden havde et par kæmpe storme, lovede borgmesteren, at der snart skulle ske noget, men vi kommer ingen vegne. Det er vi fortørnede over,« tordner Leif Poulsen.

Den udlægning køber borgmesteren dog ikke. Han forklarer, at man i 2020 lovede at nedsætte et taskeforce, som i første omgang undersøgte muligheden for at sikre Sømærket Blokhus på sin nuværende placering.

Siden er taskforce-gruppen dog kommet frem til, at det giver mere mening at flytte vartegnet ind på land. Men de nødvendige dispensationer fra Kystdirektoratet er først landet for nylig.

»Så vi har ikke siddet ikke på hænderne. Vi har arbejdet koncentreret og fuldstændigt som planlagt,« siger Mogens Christen Gade til B.T.

Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune. Foto: Henning Bagger Vis mere Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune. Foto: Henning Bagger

Når han ser på de nyeste billeder af vartegnet, erkender han dog, at det er ved at være sidste mulighed for at reagere.

»Det er 11. time. Men det er der ikke nogen, der har ønsket. Alle plansager tager dog tid, uanset om det er vindmøller, sommerhuse eller noget tredje.«

Selvom det altså har været en omstændelig proces, så er alle tilladelser nu på plads. Og erfor har borgmesteren også en forhåbning om, at det herfra kan gå stærkt.

»Ambitionen er, at vi skaffer pengene i løbet af et halvt år. Og Jammerbugt Kommune er selvfølgelig med som sponsor på projektet. Nu er der fri bane, så nu skal vi i gang,« siger Mogens Christen Gade.

Blokhus Sømærke er faretruende tæt på at vælte udover skrænten. Vis mere Blokhus Sømærke er faretruende tæt på at vælte udover skrænten.

En helt tredje mulighed kunne jo også være at lade naturen gå sin gang og 'æde' det stolte vartegn. Men det mener Leif Poulsen bestemt ikke kan komme på tale:

»Det vil være en skandale, hvis den falder ned på stranden. Det er vores varemærke, som betyder helt utroligt meget. Vi har det afbilledet på både biler og brevpapir. Det er en vigtig del af vores historie og vores dna.«

Flytningen af Sømærket Blokhus, tættere ind mod land, er en del af et større projekt, hvor en solnedgangsplads og et nyt stisystem også skal indgå. Det forventes i alt at koste mellem 2,5 og 3 millioner kroner.

Det 15 meter høje ikoniske vartegn blev bygget i 1882. Det blev dog ødelagt af nazisterne under Anden Verdenskrig, men genopført i 2006 efter de originale tegninger.