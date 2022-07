Lyt til artiklen

Til næste år må forbrugerne gribe dybere i lommerne, når de skruer op for varmen i radiatoren.

Og der er særligt nogle fjernvarmekunder, der skal forberede sig på prisstigninger.

For en midlertidig lukning af Herningværket de næste tre måneder får nu energikoncernen Verdo til at varsle prisstigninger for mange husstande. Det skriver TV 2 Midtvest.

Regningen for et års fjernvarme i et hus på 130 kvadratmeter lyder i år på cirka 10.000 kroner.

Næste år vil det beløb blive 3.700 kroner dyrere.

Årsagen til prisstigningen er, at mens Herningværket er lukket, vil fjernvarmen i stedet komme fra reservelastcentraler, der fyrer med naturgas. Det er dyrere end træflis, der ellers bliver brugt normalt.

Ifølge Verdo varsler man prisstigningerne allerede nu, fordi man ønsker at være transparente omkring priserne over for kunderne.

»Det betyder ikke, at der bliver problemer med forsyningen af fjernvarmen. Kunderne vil ingenting mærke. Der vil være fjernvarme ligesom altid,« siger Karsten Randrup, der er fjernvarmechef hos Verdo.

Forventningen er, at priserne vil falde igen, og at ekstraregningen kun kommer i 2023. Det skyldes, at Herningværket forventes at være oppe og køre normalt igen.