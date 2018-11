Varmrøget laksesalat med perlebyg trækkes tilbage.

Der er ved en stikprøvekontrol i forbindelse med virksomhedens egenkontrol konstateret Listeria i et parti varmrøget laks fra en underleverandør af fiskeprodukter.

Laksen indgår i de tilbagetrukne færdigvarer.

Det oplyser virksomheden Bon Appetit Group A/S, der kalder varen tilbage.

Der er tale om to forskellige produkter:

Varmrøget laksesalat med perlebyg på 302 g med en sidste anvendelsesdato fra 13.11.2018 til 18.11.2018 og Pasta penne røget laks & rucola pesto på 390 g med sidste anvendelsesdato fra fra 13.11.2018 til 15.11.2018.

Risikoen er at få en infektion med Listeriabakterier. Symptomerne er bl.a. influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mavetarm problemer.



Forbrugere rådes til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.

Varen er solgt over hele landet.