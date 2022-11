Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev har cirka otte millioner kroner til gode.

Det har de grundet en fejl i varmeregnskabet hos Nordværk I/S, der er en sammenlægning af AVV og RenoNord, skriver TV 2 Nord.

»En økonomiarbejder sagde, at det så ud som om, der var noget forkert i den måde, man har opgjort varmeprisen bagudrettet. Da jeg kiggede på det, måtte jeg give ham ret,« fortæller Thomas Lyngholm, direktør ved Nordværk I/S, til mediet.

Derfor valgte ledelsen hos Nordværk I/S straks at igangsætte en ekstern revisionsundersøgelse.

Og Deloitte, som har stået for undersøgelsen, kunne altså bekræfte, at virksomheden i perioden fra 2016 til 2020 har overfaktureret de tre nordjyske varmeselskaber.

Til mediet fortæller Nordværks bestyrelsesformand, Lisbeth Lauritsen, at man har drøftet sagen internt og besluttet at de tre varmeselskaber skal have deres otte millioner kroner tilbage »hurtigst muligt«.

Ifølge undersøgelsen er årsagen til overfaktureringen, at udgifterne til etablering og drift af røggaskondenseringsanlægget blev medregnet med 160 procent frem for 100 procent.

Deloitte vurderede desuden, at omkostningsberegningen er i strid med loven om varmeforsyning, da det kræver en særlig lovhjemmel eller myndighedspraksis at indregne omkostninger med mere end 100 procent.