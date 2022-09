Lyt til artiklen

De stigende gaspriser betyder, at et stigende antal dansker har svært ved at betale deres regninger.

Det skriver TV 2, der har talt med en række varmeselskaber.

Michael Løve, der er administrerende direktør i energiselskabet OK, fortæller til tv-stationen, at de i øjeblikket får rekordmange henvendelser fra kunder, der gerne vil lave betalingsaftaler.

Normalt får selskabet omkring 20.000 henvendelser i august måned. I år har de fået over 30.000 i samme periode.

»Så der er en kæmpe stigning i antallet af henvendelser fra kunder, der modtager deres regninger og får et chok og skal finde en anden måde at betale den på,« siger han til TV 2.

B.T. har gennem længere tid beskrevet de udfordringer, som de stigende el- og gaspriser giver danske forbrugere.

Blandt andet har 49-årige Henriette Devantié fra Randers fortalt om, hvordan og hendes mand har måtte anskaffe sig en brændeovn for at kunne varme deres bolig op.

»Min mand har monteret en brændeovn inde i soveværelset, og vi har lukket stuen af, som er dårligt isoleret. Vi vil gerne have sat flere brændeovne op, men der er rift om dem. Så nu er vi afhængige af, at brændeovnen i soveværelset kan sprede varmen ud til resten af huset,« fortæller hun.

Og tidligere på ugen kom cheføkonom i Nykredit Palle Sørensen med en dyster melding i et interview med finans.dk.

»Selv hvis der skrues ned for termostaten og spares på elektriciteten, er der grænser for, hvor meget danskerne kan skrue ned for forbruget. Resultatet kan desværre blive, at nogle danskere må gå fra hus og hjem,« siger Palle Sørensen.

Samtidig er der ikke noget, som tyder på, at priserne falder foreløbig har cheføkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen udtalt til B.T.