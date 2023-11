Havtemperaturen i Nordsøen stiger, og det har en række konsekvenser for bestanden af fisk.

For mens nogle arter helt vil forsvinde fra farvandene omkring Danmark, er der andre arter, der stortrives i det varmere havvand.

DR har været på besøg hos flere fiskeskippere i Thyborøn, der kan berette om, at de oplever at blæksprutterne søger nordpå mod køligere farvande.

Det betyder, at fiskerne nu har bedre mulighed for at fange blæksprutter herhjemme.

Auktionsmester Jesper Kongsted fra Hanstholm Fiskeauktion siger til DR, at er kilopriserne på blæksprutter er gode. Det er især de tiarmede blæksprutter, som danske fiskere går efter at fange. De kan komme op i 160 kroner kiloet, lyder det.

Fiskerne har siden Brexit oplevet store reduktioner i, hvor store kvoter de må fiske efter, og dermed har de måtte fiske langt mindre efter torsk, sild, makrel og tobis.

»Vi skal udnytte de muligheder, som naturen giver. Den forandrer sig hele tiden, og heldigvis er danske fiskere omstillingsparate,« siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen til DR.

Han forventer da også, at blæksprutter vil få voksende betydning for dansk fiskeri i de kommende år, i takt med at vandet bliver varmere.

På Hanstholm Fiskeauktion stiger salget af blæksprutter ifølge DR da også for tiden. De sælges både til eksport til Sydeuropa og til et stigende forbrug herhjemme på blandt andet restauranter i de store byer.

Der er ikke kvoter på fiskeri af blæksprutter.

Fra 2011 til 2020 steg middeltemperaturen i verden med 1,1 grader, og det er altså denne temperaturændring, man kan nu også kan se på bestanden af fisk i Nordsøen.