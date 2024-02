Du har måske mærket det.

Vejret føles mildt, og temperaturen stiger, selvom kalenderen siger vinterferie.

Torsdag og fredag kan dele af landet sågar opleve noget, der ligner forårstemperaturer med tocifrede varmegrader.

Det fortæller Nadine Damsberg, der er vagthavende hos DMI.

»Der kommer en varmefront ind fra i morgen torsdag, og det får temperaturen til at stige, så vi kan få op til ti grader i den sydlige del af landet. Dog er det overskyet, og der kan også falde regn,« siger hun og fortsætter:

»Det bliver lidt køligere i den nordlige del af landet, hvor temperaturen kommer til at ligge på mellem tre og otte grader«.

Samme billede gør sig gældende fredag, hvor varmen breder sig til den østlige del af landet herunder København.

»Også fredag vil der være en del skyer og regn, men i den syd- og sydøstlige del af landet er der mulighed for, at solen vil gennembryde skyerne,« siger Nadine Damsberg.

Det er dog med at nyde varmen. For køligere vejr presser sig på vestfra, og det får temperaturen til at falde et nøk igen hen mod weekenden - omend stadig med encifrede plusgrader om dagen, fortæller Nadine Damsberg.

Meteorologen fortæller, at det ikke er unormalt med tocifrede temperaturer i februar måned.

»Det har vi set med jævne mellemrum gennem årene«.