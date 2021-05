Er du en af dem, der har svært ved at falde i søvn, når du endelig går til køjs? Så skyldes det måske, at du har glemt at holde dine fødder varme.

Det siger flere udenlandske eksperter til KK.no ifølge Femina.

»Det har længe været kendt at det have sokker på om natten, er et søvnråd, som en del sværger til. Det er relateret til kropstemperaturen. Når den falder, er det nemmest at falde i søvn. Hvis du fryser på dine ben, stiger kropstemperaturen for at kompensere, og så bliver det sværere at falde i søvn,« siger søvnforsker ved Bergen Universitet, Ståle Pallesen, til det norske medie.

For nylig er en TikTok-video gået viralt, hvor en amerikansk læge også forklarer, hvordan du lettere kan falde i søvn, når du har sokker på, og det er altså denne video, der har givet tricket nyt liv.

Sover du med eller uden sokker?

Kirurg og underviser ved Imperial College London, Karan Rajan, bakker også op om sokker inden sengetid:

»Når blodkarrene udvides, kan de slippe af med varmen meget hurtigere. Det får kropstemperaturen til at køle ned hurtigere end normalt,« siger han.

Hvis sokker ikke er det, der hjælper dig med at falde i søvn hurtigere, kan du også prøve et andet trick.

Alt, du skal gøre, er at skrive en detaljeret liste over ting, du skal gøre den næste dag, og så vil du opnå mere ro i dit hoved.

Samtidig er det også en god idé at undgå at scrolle på telefonen inden sengetid samt undgå tv-skærm.