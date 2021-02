Selv med hyppige test og mindre skolefremmøde kan virusvariant presse sundhedsvæsenet for meget, mener SSI.

Dele af samfundet ser ud til at kunne genåbne i marts, men det er ikke alle skoleelever, der kan kvitte hjemmeundervisningen.

Det er især på grund af virusvarianten B117 - også kaldet den britiske variant - der er mere smitsom end det oprindelige virus, at det ikke kan forsvares at åbne alle skoler og uddannelsessteder i landet.

Det vurderer Tyra Grove Krause, der er afdelingschef i Statens Serum Institut, til DR.

- Det vil føre til så meget aktivitet i samfundet, at vi vil se stigende smittetal, der kan nå ud over, hvad vores sundhedsvæsen kan klare, siger hun til DR.

I scenariet vil det ikke være nok, at der bliver foretaget hyppige test af elever og lærere, og at fremmødet på skolerne bliver reduceret til 50 procent.

En ekspertgruppe har vurderet, at det vil være forsvarligt at genåbne visse dele af samfundet. Det fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag aften.

Blandt andet kan en stor del af butikkerne over hele landet genåbne i de kommende uger, ligesom nogle af grundskolens afgangselever kan komme tilbage i skole, viser beregningerne.

Regeringen har endnu ikke meldt ud, om den følger beregningerne og genåbner det, der anbefales.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) har møde med de øvrige partiledere tirsdag eftermiddag, og efter planen bliver der holdt et pressemøde onsdag, hvor sløret kan løftes for, hvad planen for genåbningen er.

Det genåbningsscenarie, som ekspertgruppen anbefaler, vil ifølge beregningerne føre til, at der i midten af april vil være 870 indlagte med coronavirus på landets hospitalsafdelinger.

De nuværende restriktioner gælder frem til 28. februar. De er blevet forlænget ad flere omgange.

/ritzau/