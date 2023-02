Lyt til artiklen

50 kampvogne står bomstille i et varehus i Belgien.

Ejeren er Freddy Versluys, og han vil meget gerne sælge dem til den belgiske regering, som han oprindeligt købte kampvognene af for mere end fem år siden.

Det skriver nyhedsbureaet Reuters.

Flere lande har allerede sendt Leopard 2 kampvogne til Ukraine. De 50 kampvogne, som i skrivende stund er ukampdygtige, er den tidligere Leopard 1-model.

Belgien har endnu ikke sendt nogen kampvogne til Ukraine – det skyldes, at landets sidste kampvogne er de førnævnte 50 styk, som blev solgt til Freddy Versluys for år tilbage.

Den belgiske forsvarsminister fortæller, at man ikke har tænkt sig at købe kampvognene tilbage, selvom man har fået tilbuddet.

»De her kampvogne blev solgt til en stykpris på 74.000-112.000 kroner, fordi de var ukampdygtige. Der er intet, der forhindrer os i at købe dem tilbage, men de virker ikke. Og vi kommer ikke til at købe dem tilbage til urimelige priser, og for øjeblikket er der belgiske firmaer, der har urimeligt høje profitmarginer på dem,« siger Ludivine Dedonder.

Freddy Versluys fortæller, at han i øjeblikket har kontakt til flere regeringer, som er interesserede i at købe kampvognene – også selvom de ikke kan komme på en slagmark lige med det samme.