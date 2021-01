Det er ingen hemmelig, at man skal gå i selvisolation, hvis man er smittet med covid-19.

Men et ægtepar fra Jammerbugt Kommune, der var smittet med corona, besøgte alligevel genbrugspladsen i Fjerritslev i sidste uge.

Det skriver Nordjyske.

Driftsleder Frank Hofbrandt fortæller til Nordjyske, at en af hans medarbejdere var på vej hen for at hjælpe og guide ægteparret, men da han kom tættere på, sagde de begge, at han ikke skulle komme tættere på, da de var smittet med corona.

Den hændelse fik Jammerbugt Kommune til at lave et opslag på Facebook mandag, hvori de anbefaler borgere med symptomer, eller som er smittet ikke at besøge genbrugspladserne.

Episoden har også gjort Frank Hofbrandt gal og irriteret.

»Jeg synes godt nok ikke, det er særlig smart. At udsætte andre for den slags, synes jeg, ikke er forsvarligt,« siger Frank Hofbrandt til Nordjyske.

Nu har genbrugspladsen taget konsekvensen, og det er dermed slut med at hjælp borgerne, og de må derfor fremover selv læsse af.