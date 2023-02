Lyt til artiklen

Han var lige blevet fyret og måtte vende hver en fem-øre.

Da han en dag tilfældigt tjekkede sin konto hos Danske Spil, havde han forventet at se et beløb på 119 kroner. Men det tal, der ventede ham, var et noget andet.

For der var pludselig kommet en del ekstra nuller på:

»Jeg logger ind og … hva' pokker! Der skulle kun have stået 119 kroner, og så var der lige en million mere!« fortæller den midaldrende mand fra Hjørring Kommune, der dermed er sluppet ud af sine økonomiske problemer, i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Han er nemlig den heldige vinder af 1.000.000 kroner i Lotto – men han vidste slet ikke, han havde vundet, før han ved et tilfælde tjekkede kontoen på sin mobil:

»Det er rart. Pengene faldt på et tørt sted, for jeg var lige blevet fyret og havde fået et nyt job med lavere løn, så jeg måtte vende hver en fem-øre,« siger han.

Pengene har han valgt at bruge på fornuftige ting.

»Det første, der faldt mig ind, var, at jeg skulle betale min bil og mit banklån ud, så nu har jeg kun huslånet tilbage. Det er rart,« fortæller manden.

Derudover har han investeret i nogle hvidevarer, der bruger mindre strøm, så hans el-regning også bliver lidt billigere, og han går nu og overvejer, om han skal skifte det gamle tag på huset ud, så det også kan holde bedre på varmen.

Til Danske Spil forklarer han, at han er glad for, at han vinder millionen nu – og ikke tidligere i livet:

»Det kunne faktisk ikke være bedre, for jeg kan godt sige dig: Havde det været for 15-20 år siden, så havde jeg brugt det hele på fester og rejser og alt sådan noget,« siger han med et stort grin.