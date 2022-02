Da de blev fundet, havde nogle af tyndeste af dem skader på tænderne.

Formentlig, fordi de havde spist grus, da der ikke var andet mad.

»Det er en trist sag, hvor hundene har gået lang tid for sig selv, før de blev fundet, hvilket også kunne ses på hundenes tilstand,« fortæller Yvonne Johansen, der er dyreværnschef ved Dyrenes Beskyttelse, om sagen, hvor 17 golden retrievere for nylig blev indleveret til Brande Internat, som hører under Dyrenes Beskyttelse.

De fire hvalpe og 13 voksne hunde kom fra en dødsbo, hvor de formentlig gennem længere tid havde måttet klare sig selv, før det blev opdaget, at deres ejer var gået bort, oplyser dyreværnsorganisation i en pressemeddelelse.

Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Foto: Dyrenes Beskyttelse

Da de ankom til internatet, var flere af dem faretruende tynde.

Skaderne på deres tænder kunne tyde på, at nogle af dem havde spist grus 'i et forsøg på at opnå en mæthedsfornemmelse ved at fylde maven'.

»Der var heldigvis ingen af hundene, der havde særligt slemme bidskader, og vi er meget imponerede over, hvor søde og gode de er. Det er helt klart nogle hunde, der, inden ejerens død, er blevet taget meget fin hånd om,« fortæller Yvonne Johansen.

Siden hundene blev bragt til internatet, har dyrlæger og personalet undersøgt deres helbred og passet på dem, mens en del af dem har skullet vænne deres maver til at spise igen.

Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Foto: Dyrenes Beskyttelse

»Det er en langsommelig proces at hjælpe hunde tilbage i god foderstand. Et par af dem vejede kun lidt over 13 kilo, hvilket er alt for lidt for en voksen golden retriever, så det har krævet tålmodighed og stort arbejde at få dem tilbage i god stand,« forklarer Yvonne Johansen.

Der er heldigvis ikke noget, der tyder på, at hundene har taget varige skader.

Hvis du er interesseret i at adoptere en af hundene, kan du rette direkte henvendelse til Brande Internat på dbbrande@hundeogkattepension.dk.