Først kom ulvene tilbage til Danmark, og i starten af september blev vendingen ‘den jyske puma’ så født.

Flere i Vejle-området har nemlig set et stort kattelignende væsen, der godt kunne se ud til at være en puma, men nu har en biolog kigget nærmere på sagen.

I alt har ni mennesker i det midt- øst- og sydjyske observeret et puma-lignende dyr.

Men det var Kitt Buchardt, der smed brænde på det glødende puma-bål, da hun tog et billede af det omtalte dyr midt på en mark nær Tørring.

Det er blandt andet det billede og den mark, som biologen Vicky Knudsen har taget udgangspunkt i, da hun skulle vurdere, hvilket dyr det var.

Hun har nemlig været ude og kigge nærmere på marken i samarbejde med TV 2, og ud fra højden på græsset, kan hun komme med en vurdering.

»Ved at finde den specifikke mark og tale med landmanden, kunne vi konstatere, at græsset var nyslået, da billederne er taget, og derved kan en kat se stor ud. Her næsten 14 dage efter var det cirka 10 cm højt. Ergo kunne vi afkræfte, at det var en puma på de billeder,« siger Vicki Knudsen til TV SYD.

Hun mener, at det er en huskat, som er på billedet, og vurderet ud fra størrelsen, så gør det hende bare endnu mere sikker i vurderingen.

Hvad tror I - var det en puma?

Hun forklarer desuden, at afstand, omstændigheder og størrelse kan snyde.

Kitt Buchardt fortalte tidligere til B.T., at hun ikke følte sig utryg ved situationen, da hun så det store kattelignende væsen, men hun turde heller ikke gå tættere på.

»Jeg kunne se dens muskler bevæge sig gennem pelsen,« forklarede hun.

TV-vært og forfatter Sebastian Klein har også kigget nærmere på billedet, og han fortæller til B.T., at han tror også, det er en kat.