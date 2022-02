Klokkeklare overtrædelser af færdselsloven er blevet normalen på en vej i Københavns Nordvestkvarter.

Senest er en lastbil drejet til venstre mod kørselsretningen til trods for blå påbudsskilte, der tydeligt viser, at kun højresving er tilladt.

»Det er imod al sund fornuft at køre i modsatte kørebane. Jeg kan slet ikke forstå, at nogen kan finde på det,« siger Kim Bruhn.

Han er bestyrelsesmedlem i ejerforeningen Rentemesterhaven, der har boliger lige ud til det T-kryds, hvor problemerne med en bestemt trafikforseelse for nylig er opstået.

»Det her er et nødråb om at få gjort noget ved det,« siger han om, hvorfor han har kontaktet lokaludvalg og kommune om sagen.

»Det er ikke en holdbar situation. I vores ejendom har vi omkring 30 børn mellem nul og fem år. Det her er enormt utrygt for børnefamilierne,« fortsætter han.

I begyndelsen af februar blev det videodokumenteret, hvordan en GLS-fragtbil tog den ulovlige og farlige rute mod færdselsretningen, og onsdag blev det filmet, da en lastbil fra flyttefirmaet Holger Danske lavede samme lovbrud.

Problemerne med ulovlige venstresving fra Glasvej ud på Frederiksborgvej er opstået, efter at Frederiksborgvej netop har gennemgået en større trafiksikring. Som følge af det er det ikke længere muligt at dreje til venstre.

En GLS-fragtbil foretager et ulovligt venstresving. Privatfoto Vis mere En GLS-fragtbil foretager et ulovligt venstresving. Privatfoto

For omkring en måned siden blev vejen åbnet op efter det langvarige vejarbejde, og siden har forseelserne stået i kø, lyder det.

»Jeg får at vide af naboer, at det sker en gang i timen,« siger Kim Bruhn.

Hos Holger Danske kalder talsperson Charlotte Pedersen sagen for »super beklagelig«.

Hun fortæller, at hun torsdag morgen har haften dialog med chaufføren bag det ulovlige venstresving. Han har ifølge Charlotte Pedersen blandt andet forklaret, at han ikke kunne komme til højre uden at skulle op over en »sindssygt høj kantsten« med fare for at hænge fast.

Det har tidligere været muligt – og lovligt – at dreje til venstre fra Glasvej ud på Frederiksborgvej. Foto: Google Maps Vis mere Det har tidligere været muligt – og lovligt – at dreje til venstre fra Glasvej ud på Frederiksborgvej. Foto: Google Maps

»Han har fortalt, at det sikreste i det her tilfælde var at vente på klar bane, hvorefter han tog beslutningen om at køre til venstre. Han gør det ud fra en vurdering af, at det i det konkrete tilfælde udgør mindst risiko for mennesker og varerne i bilen,« siger Charlotte Pedersen og fortsætter:

»Det er selvfølgelig super beklageligt, at han måtte gøre det. Men nogle gange opstår der situationer, hvor man må tænke ud af boksen.«

Jeg hører det lidt, som om du nu nuancerer færdselsloven – at man må tænke ud af boksen?

»Så hører du forkert. Jeg forklarer dig, hvad der var min kollegas vurdering i den givne situation.«

»Jeg har sagt til chaufføren, at vi kører efter de gældende regler og følger færdselsloven,« siger Charlotte Pedersen.

Hun fortæller, at man hos Holger Danske har kaldt chaufførerne sammen og »bedt dem om at tænke sig om ti gange, før de træffer en beslutning«.

»Det er absolut ikke okay, men hans vurdering var, at risikofaktoren var større ved at køre til højre – blandt andet fordi det ville kræve, at han først skulle bakke med fare for blinde vinkler. Han følte sig låst i situationen,« siger Charlotte Pedersen.

Chaufføren er kaldt til samtale og har fået en påtale, ifølge Charlotte Pedersen.

Driftsdirektøren i GLS Denmark, Henrik Nyegaard, har tidligere udtalt til KøbenhavnLiv, at man på det kraftigste tager afstand fra den pågældende chaufførs adfærd og kørsel i videooptagelsen fra tidligere i denne måned.

B.T. har bedt Københavns Kommune om at kommentere den farlige trafiksituation på Glasvej og Frederiksborgvej. Men det har ikke været muligt at få en kommentar inden deadline for denne artikel.