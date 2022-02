Efter den russiske invasion i Ukraine er benzinpriserne steget markant.

Og nu har prisen på en liter blyfri 95-benzin for første gang nogensinde passeret de gyldne 15 kroner.

Det skriver Finans på baggrund af en opgørelse fra OK.

Opgørelsen viser desuden, at prisen på en liter diesel også slår rekord med 13,69 kroner.

Rusland er en af verdens føreste gas- og olieproducenter, og med de seneste sanktioner fra EU er prisen på råolie steget.

Og den ser umiddelbart ikke ud til at falde foreløbigt.

»Benzinprisen er bestemt af olieprisen og dollarkursen, og de stiger begge to, og derfor bliver danskere ekstra ramt. Det vil man allerede i dag kunne se ved benzinstanderen. Der er muligheder for, at priserne igen kan falde på sigt, men på den korte bane ser priserne ud til at skulle op,« siger Jens Nærvig Pedersen, råvareanalytiker i Danske Bank, til Ritzau.

Rusland begyndte en invasion af Ukraine tidligere på ugen, og på nuværende tidspunkt kæmper de to nationer stadig i det store land.