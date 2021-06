Der var til al held plads nok mellem vejbanen og rabatten.

Havde det ikke været tilfældet, og havde bilisten bag en opsigtsvækkende videooptagelse ikke været opmærksom, kunne det let være gået helt galt.

»Havde jeg ikke været vågen og hevet i rattet, havde vi kørt lige ind i hinanden,« siger bilisten Per, der lørdag fik et gedigent chok på en landevej nord for Aarhus.

Her kørte han ved middagstid sammen med sin 11-årige datter, da de var på vej mod et shelter, hvor de skulle tilbringe resten af dagen og natten.

Pludselig blev den hyggelige tur skrækindjagende.

»Jeg ser først meget sent, at der kommer en overhalende bil. Jeg føler, der går et sekund, fra jeg ser ham til, jeg hiver i rattet og dytter, og han suser forbi,« siger Per.

200 meter længere fremme står autoværnet tættere på vejen. Her er det ikke sikkert, at de to passerende biler kunne have undgået hinanden, lyder det.

Hastighedsbegrænsningen på stedet er 70 kilometer i timen, og som det fremgår af videoen, er der dobbelt optrukne linjer. Overhaling er således forbudt.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Selvom bilisten bag den hasarderede overhaling ikke har kørt det dobbelte af det tilladte, mener Per alligevel, at der i situationen var tale om et tilfælde af vanvidskørsel.

»Jeg synes jo, det er vanvidsbilisme,« siger han.

Dagen efter bestemte Per sig for at kontakte politiet samt delebiltjenesten GreenMobility, som den farlige bilist indtil denne dag var bruger af.

»Det var først, da jeg hentede videoen ned og så den igennem, at det virkelig gik op for mig, hvor crazy det var. Der besluttede jeg mig for at gøre noget ved det.«

Administrerende direktør i GreenMobility Thomas Heltborg Juul har set videooptagelsen.

»Det er noget, vi tager meget alvorligt. Vi skal den slags kørsel til livs – det er jo vanvittigt,« siger han og fortsætter:

»Hvis der er noget, vi gerne vil undgå, så er det at få de mennesker ind i vores biler. Når vi har konkrete sager, så tager vi det meget alvorligt og udelukker brugeren.«

Selvom Thomas Heltborg Juul meget gerne vil sætte ind over for vanvidsbilister, er han dog ikke begejstret for den nye lov, der gør det muligt for politiet at beslaglægge biler fra ejeren, selvom det ikke er ejeren, der har kørt og brudt færdselsloven.

Hvis du har en videooptagelse af vanvidskørsel, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv en mail til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Thomas Heltborg Juul kalder det et brud på retsprincipperne. Han så hellere, at delebiltjenesten og andre biludlejningsselskaber fik nogle værktøjer til at holde vanvidsbilisterne væk fra deres biler, eksempelvis et 'no go-register'.

»Vi har et ansvar for at tjekke, at vi ikke udlejer til folk uden kørekort, men vi ville jo gerne kunne lave flere tjek. Eksempelvis vil vi gerne kunne dele informationer med andre biludlejningsselskaber om kunder. Hvis en kunde har lavet en forseelse, der betyder, vedkommende er udelukket fra et andet selskab, vil vi også gerne vide det, så vi kan udelukke den samme person,« siger direktøren.

Østjyllands Politi oplyser, at en overhaling over spærrelinjen som udgangspunkt giver et klip i kørekortet og en bøde på 2.000 kroner. I den konkrete sag er det svært ud fra et videoklip at afgøre, om der er tale om flere forseelser, lyder det.