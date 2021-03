Lørdag aften sad der tusindvis af danskere og jublede, fordi deres personlige favorit tog sejren i årets Melodi Grand Prix.

Men i to danske hjem sad der også nogen, hvis jubelbrøl sandsynligvis var en smule højere og mere dybfølte.

Lørdag alene blev der nemlig fundet fire nye Lotto-millionærer, og det var ikke med beskedne gevinster.

En heldig spiller på Frederiksberg vandt nemlig 25.952.258 skattefri kroner, da Jokeren blev udløst.

En anden borger, der havde købt en kupon med to rækker med Joker i Grenå, var også heldig og vandt intet mindre end 20 millioner kroner.

Østjydens kupon kostede sølle 20 kroner.

»Jeg mindes ikke, at det nogensinde er sket, at vi har sendt to så store gevinster afsted på samme aften. Det er fantastisk, at Lotto endnu engang kan gøre de helt store drømme til virkelighed, og så for to heldige danskere. Der skal lyde et kæmpe stort tilykke herfra,« siger administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl.

To andre danskere vandt også én million på milliongarantien.