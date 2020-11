Høj fart fra biler og motorcykler. Det er noget, som beboerne på Bjerrumvej i Ribe er meget trætte af.

Henrik og Dorthe Sørensen er to af beboerne på vejen. De siger til JydskeVestkysten, at de nærmest dagligt oplever den høje fart.

Dorthe Sørensen fortæller til mediet, at det var lige ved at ende galt for hende en dag.

»Vi kommer ridende i kanten af vejen og ser, at der kommer en motorcykel mod os med meget høj fart. Jeg signalerer med hånden, at han skal tage farten af. Det resulterer i, at han gør som om, at han vil køre os ned, og slår et sving over mod hestene i høj fart.«

Motorcyklens handling resulterede i, at en af hestene gik så meget i panik, at den kastede rytteren af, hvorefter den løb videre.

Dorthe Sørensen tør nu ikke ride langs vejen længere. Hun siger, at de skilter med, at heste krydser vejen, men det hjæper ingenting.

Parret har to gange gået til kommunen for at få en fartregulering, men det har indtil videre været uden held.

JydskeVestkysten skriver, at politiet ikke kan begrænse farten, fordi der er tale om en landevej i en landzone. Hvis farten skal ændres, kræver det særlige forhold som mange ulykker.

Og det er ikke kun Henrik og Dorthe Sørensen, der synes den høje fart er irriterende. Det synes Peter Laursen ligeledes.

Han har flere gange henvendt sig til både lokalrådet og kommunen i håb om at få en fartregulering indført. Det skyldes blandt andet, at der er små børn i familien, der cykler på vejen.

Om sommeren er Bjerrumvej stort set en cykelsti, hvor masser af turister tager turen til Kammerslusen for at se solnedgangen.