En coronapatient i den californiske by Lancaster blev så irriteret på sin medpatient, at han tævede ham ihjel med et iltapperat. Det skriver Washington Post.

Californien står midt i anden bølge af corona. Med stigende smittetal og mere end 6.800 indlagte er områdets hospitaler under hårdt pres, og nu rammes staten af en ufattelig corona-tragedie.

En uge før jul blev en 82-årig mand med latinamerikansk afstamning alvorligt syg af covid-19 og indlagt på Antelope Valley Hospital i byen Lancaster nord for Los Angeles.

I sin kamp mod virusset søgte han tilflugt i sin katolske tro og begyndte at bede til gud, og det blev åbenbart for meget for hans stuekammerat.

37-årige Jesse Martinez var også smittet med covid-19 og modtog samme behandling som 82-årige. Om morgenen den 17. december tog Jesse Martinez fat i en oxygenflaske og udsatte den ældre mand for omfattende stump vold. Det oplyser Los Angeles Police Department ifølge Washington Post.

Den 82-årige døde dagen efter. Ikke af covid-19 - der har 325.000 amerikanske liv på samvittigheden, men af de kvæstelser hans medpatient pådrog ham med iltapparatet. Jesse Martinez blev anholdt og sigtet for mord, ældremisbrug og hatecrime. Ifølge politiet kendte de to mænd ikke hinanden i forvejen.

I en udtalelse til Los Angeles Times, siger Lancasters borgmester R. Rex Parris, at han er chokeret over episoden.

»Disse familier går allerede en hård tid igennem, og nu sker dette,« udtaler han.