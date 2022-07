Lyt til artiklen

3,7 millioner.

Danmark har haft en solid stigning i overnatninger, og i maj måned nåede det op på det højeste antal i 30 år.

Det oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

De 3,7 millioner overnatninger var på danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. Det gjorde måneden til den bedste maj siden statistikkens start i 1992.

Det var især hotellerne, der med 1,7 millioner overnatninger bidrog til det høje antal overnatninger, hvor danskerne foretog 1,1 millioner hotelovernatninger.

Skal du holde ferie i Danmark?

Samlet var der 629.000 udenlandske hotelovernatninger i maj, og dermed var de udenlandske hotelovernatninger næsten tilbage på niveau fra før covid-19.

Gæster fra nabolandene Sverige, Norge og Tyskland, var tilbage på hotellerne og stod for 253.000 hotelovernatninger.

I en pressemeddelelse skriver Dansk Erhverv til de nye tal, at det peger på en solid sommer.

»I det danske sommerland kan man igen høre, at der bliver talt tysk, svensk og norsk. Efter to somre i coronaens tegn peger nye tal på et solidt comeback til de udenlandske turister.«

Og fremgangen forventes at fortsætte i sommermånederne, vurderer Dansk Erhverv. Det er især flere turister i feriehusene, der trækker tallene op, mens der stadig mangler en del internationale gæster på hotellerne.

»Med baggrund i den gode udvikling i de seneste måneder, så forventer vi udover mange danske gæster også et solidt comeback af udenlandske sommergæster. Især de svenske og norske turister var savnede flere steder sidste sommer, men det ser lovende ud i år. Også de tyske gæster kommer talstærkt tilbage,« siger Kirstine Tolstrup Nielsen, chefkonsulent i Dansk Erhverv til Standby.dk.

I 2021 foretog de udenlandske turister i alt 17,1 millioner overnatninger i Danmark, mens tallet lå på 28,9 millioner i 2019.