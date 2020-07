Landsbyen Græsted i Nordsjælland har fået nok af vanvidsbilister, der har hærget byen i flere år.

Torsdag aften var der et sammenstød mellem to biler i byen, og nu kræver borgerne handling.

Det skriver TV 2 Lorry.

Cecilia Bang sad bag rattet i den bil, der blev påkørt torsdag aften af en bil, der kørte alt for stærkt.

Efter påkørslen kørte bilisten videre uden at undersøge, om der var sket noget.

Cecilia Bang røg en tur på hospitalet, og her kunne de konstatere, at hun havde pådraget sig piskesmæld og en hjernerystelse.

Ulykken har også sat sig psykisk i Cecilia Bang.

»Jeg har en angst inde i mig, som jeg aldrig har prøvet før. I går skulle jeg prøve at køre bil. Jeg sad og rystede hele vejen, og jeg kiggede mig hele tiden over skulderen. Det er irriterende at få sat den skræk i livet,« siger hun til TV 2 Lorry.

Lars Bregnbak var vidne til hændelsen, da han kom kørende i modsatte vejbane. Han blev så forarget, at han lavede et opråb på Facebook. Her har flere kommenteret, at de også har haft dårlige oplevelser med vanvidsbilister.

'Min datter er hunderæd for at gå tur med hunden om aftenen, når de der vanvittige unge bilister kører rundt... er desværre bange for, at et liv skal mistes, før der sker noget,' skriver en borger.

Cecilia Bang og Lars Bregnbak synes begge to, at der skal gøres noget for at komme problemet til livs.

Lars Bregnbak mener, at man kunne give de mennesker, der har et behov for at køre på den måde, et sted, hvor de kan få lov til det, så de ikke gør det i bybilledet, og han synes også, at der skal være noget nærpoliti, som kan tale vanvidsbilisterne til fornuft.

Cecilia Bang har anmeldt ulykken til politiet.