Borgerne i den lille nordjyske by Kaas kan altid høre og se, når han nærmer sig.

Det kan være på en motorcykel, en crosser, en bil eller en lille lastbil, men én ting er altid sikkert:

Speederen er i bund, og kørslen er hasarderet.

Sådan er virkeligheden for de omkring 2.000 borgere i byen Kaas, der i mere end et årti har måttet leve med én mand, der spreder skræk og rædsel med sin kørsel, og som desuden også er aggressiv og truende, hvis nogen prøver at påtale den.

»Vi er magtesløse. Han har terroriseret vores by i så mange år nu, og senest drønede han rundt på cykelstierne med sin motorcykel i høj fart,« siger Kjeld Hedegård Nielsen fra Kaas Borgerforening til B.T.

Og det bliver værre endnu.

Manden, der er i 30'erne, kører nemlig ofte enten spiritus- eller narkopåvirket, hvilket han har flere domme for, skriver Nordjyske.

Kørekortet har derfor for længst røget sig en tur, og Kaas-borgerne slipper også jævnligt for vanvidsbilisten, når han er inde at ruske tremmer.

Men pludselig er han ude på byens landeveje igen, og det er dér, magtesløsheden kommer ind i billedet.

»Vi har set, at køretøjerne bliver konfiskeret, men pludselig er de der bare igen. Hvordan kan det overhovedet ske? Vi er meget uforstående over for det her,« siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Problemet er ifølge Kjeld Hedegård Nielsen så stort, at der er forældre i byen, som simpelthen ikke tør sende deres børn ned efter en liter mælk eller rugbrød hos den lokale købmand.

Udelukkende af frygt for, at vanvidsbilisten kan være i området på samme tidspunkt.

»Jamen, jeg ser jo tre scenarier, som er ubehageligt at tænke på,« siger Kjeld Hedegård Nielsen og fortsætter:

»Enten kører han selv i døden. Eller også sker der det forfærdelige, at han tager et liv med sig. Den tredje mulighed er, at folk bliver så rasende og magtesløse, at selvtægt kommer ind i billedet.«

Faktisk er selvtægt – fortæller han – allerede blevet nævnt flere gange, når de rystede Kaas-borgere diskuterer manden.

Kjeld Hedegård Nielsen fortæller nemlig, at han og flere andre i byen har boet der i så mange år, at de er trætte af og frustrerede over, at én mand kan skabe sådan en frygt, når man bevæger sig ud ad døren.

Snakken om vanvidsbilisten er dog sommetider også ganske praktisk.

»Vi har været nødsaget til at lave et slags værn, hvilket betyder, at vi alarmerer hinanden på de sociale medier, hvis vi opdager, at han ræser rundt på vejene herude,« fortæller borgerforeningsformanden.

Nogle prøver også at stoppe manden, når han kører rundt i byen, men efterhånden er folk blevet så bevidste om, at han kun kvitterer med trusler og aggressiv adfærd, at man lige så godt kan lade være.

Ifølge Nordjyske har vanvidsbilisten flere fængselsdomme på cv'et, der samlet løber op i over seks år.

Det drejer sig om spiritus- og narkokørsel, kørsel uden førerret, vold og trusler.