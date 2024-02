Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, går nu til modangreb mod den seneste tids debat om, at unge danske mænd skulle være trætte af ligestilling og mene, at »det er gået for vidt«.

»Det er simpelthen forkert. Og udtryk for elitær bragesnak,« skriver Alex Vanopslagh på det sociale medie X.

»Jeg er simpelthen træt af at høre på mediernes fortælling om, at unge mænd i Danmark er imod ligestilling af kønnene. Hvad er det for noget bavl?,« skriver han.

Partiformandens indlæg kommer efter flere dages debat i flere medier om unge mænd og drenges forhold til ligestilling.

I Politiken fortæller fire forfattere, at drenges »faldende tilslutning til ligestillingen er et bekymrende demokratisk problem for alle på tværs af køn«.

De fortæller, at drengene i stedet tiltrækkes af mere yderligtgående holdninger, som dem man hører fra Andrew Tate og Jordan B. Peterson, der begge er internationale mediepersonligheder, som er kendt for kontroversielle ytringer om kvinder og ligestilling.

Men det er Vanopslagh altså uenig i.

»Selvfølgelig bakker unge mænd i Danmark op om ligestilling. Jeg har endnu til gode at møde unge borgerlige, som ikke går ind for ligestilling,« skriver Vanopslagh og fortsætter:

»De går ind for, at man ikke må diskriminere på køn, at kvinders grænser skal respekteres, og at kvinder har lige så meget ret til at gøre karriere som mænd,« skriver han.

Herefter beskriver Vanopslagh, at det, som han mener unge mænd vender sig imod, er den »moderne, feministiske og venstreorienterede« ligestilling.

Han nævner et fiktivt eksempel på denne type feminisme, som han mener, der er modstand imod.

»Hvis 20 kvinder og 80 mænd søger 10 forskningslegater, så skal hver 4. kvinde og hver 16.-mand have et, så fordelingen bliver 50/50«.

Derudover er der modstand mod tendensen til at komme med »antimænd-holdninger« om at mænd har »en toksisk maskulinitet«, skriver Vanopslagh i opslaget.

Han peger på, at især unge kvinder er blevet betydeligt mere venstreorienterede, hvor unge mænd er blevet trukket i borgerlig retning.

»Det er de unge kvinder, som driver tendensen til en større »kløft« mellem mænd og kvinder i politik,« skriver han.

