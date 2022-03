Ét gram kan forurene en families drikkevand i 80 år.

Sådan lyder det i en fælles kampagne fra de aarhusianske vandværker, der retter fokus mod aarhusianernes brug af sprøjtegift.

Kampagnen har fået navnet 'Sprøjtefri – Nej til sprøjtegifte i haven'

»Vi gør meget for at beskytte grundvandet i kommunen. Vi indgår aftaler med ejere af landbrugsjord, og vi rejser nye skove på de sårbare områder, hvor der er grundvandsboringer,« siger Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i foreningen for vandværkerne i Aarhus, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med, og derfor er det nødvendigt at stoppe med brug af sprøjtemidler i private haver. Det er nu, at det lange seje træk gælder, hvis vores børn og børnebørn også skal nyde det rene drikkevand fra hanen.«

Ifølge Bo Vægter bliver en stor del af drikkevandet i Aarhus indvundet i byerne, og her kan et enkelt gram sprøjtegift altså ifølge ham forurene en hel families forbrug af drikkevand i 80 år.

Kampagnen forsøger i høj grad at ramme familiefædre, der er dem, der er mest tilbøjelige til at tage en nemme løsning, når haven og ukrudtet skal bekæmpes,

Dette kan blandt andet ses på deres Facebook-side, hvor de kommer med gode råd.