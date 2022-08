Lyt til artiklen

Det er tørt. Meget tørt.

Så selvom det virker oplagt at vande sine planter i haven, så skal man lade være.

I hvert fald hvis man er tilknyttet Terndrup Vandværk i Nordjylland.

For det er blevet så tørt, at man fra vandværkets side frygter, at man løber tør for vand, hvis borgerne vander deres græs og blomster.

»Vi ved godt, at alt er tørt. Også haven. Men vi oplever p.t. et meget stort forbrug, som gør, at vi næsten ikke kan følge med på vandværket med at producere vand til jer. Derfor er ALT havevanding forbudt pr. dags dato,« skriver Terndrup Vandværk i et opslag på Facebook.

I opslaget varsler Terndrup Vandværk sanktioner mod borgere, der alligevel skulle finde på at vande deres haver.

Hvilke sanktioner der er tale om, melder vandværket intet om.

Årsagen beslutningen er, at Terndrup Vandværk kun har en boring at gøre godt med kontra de tre, som vandværket normalt råder over, forklarer næstformand for vandværket Poul Vinding til TV 2 NORD.

»De to andre boringer er blevet ødelagt, fordi der begyndte at komme sand op i dem. Og desværre mislykkedes det at lave nye boringer, så vi har kørt på pumperne de seneste måneder« siger Poul Vinding til mediet.

Men vandværket forventer, at man om fire uger har en ny boring klar til brug. Dog skal man ikke forvente, at man bare kan vande løs i sin have bagefter, forklarer Poul Vinding.