Borgere, der får vandforsyning fra Kregme Vandværk i Halsnæs Kommune, skal koge vandet før brug, efter vandværket er blevet ramt af E. colibakterier.

Det oplyser Kregme Vandværk på dens hjemmeside på baggrund af en dugfrisk prøve af vandet.

Lis Vedel, der er leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune, oplyser til B.T., at omkring 1500 husstande er påvirket af situationen.

Fundet i prøverne betyder, at vandet skal koges i et minut, hvis man vil drikke det, benytte det til madlavning eller tandbørstning. Koger man vandet i en elkedel, skal vandet koges to gange med 3 til 5 minutters mellemrum, lyder anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved rengøring, toiletskyl og personlig hygiejne kan vandet fortsat benyttes.

Følger man ikke anbefalingerne, er der en risiko for, at man kan blive syg, hvorfor man i dette tilfælde skal kontakte sin læge. Risikoen for sygdom er dog lille, oplyser vandværket.

Det er endnu ikke til at sige, hvornår vandforsyningen er tilbage ved normalen.

'Men da mængden af E. colibakterier var meget lille, er der mulighed for, at der er tale om en fejl ved prøven. For at afklare dette, bliver der taget en ny prøve', står der på vandværkets hjemmeside.

Lis Vedel håber, forstyrrelsen højest tager en eller to dage.

Hvis man ønsker at være opdateret på situationen, kan borgere løbende følge med på vandværkets hjemmeside og tilmelde sig en sms-service.