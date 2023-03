Lyt til artiklen

Kollegaerne fik tilbuddet om at være med. De sagde nej.

Og så endte en ung mand fra Aarhus med at få en gevinst på lige knap tre millioner kroner helt for sig selv.

»Så begyndte jeg bare at grine. Det var fuldstændigt urealistisk,« fortæller han om det øjeblik, hvor det gik op for ham, at talkombinationerne på spillekuponerne helt præcist gav 2.998.427 kroner i præmier.

Det var endda allerførste gang, at aarhusianeren, der har valgt at være anonym, for nylig spillede Eurojackpot.

Og det var den ene grund til. at han med egne ord var klar til at gå 'all in' på at spille – den anden grund var, at der på spilledagen var 581 millioner kroner i førstepræmiepuljen.

»Jeg lavede et system, og så fik mine kollegaer tilbuddet om at være med, men det sagde de nej til,« forklarer vinderen.

Kollegaerne mente simpelthen, at systemet var for dyrt i forhold til, hvad de selv ville spille for.

Men da den unge mand fra Aarhus efterfølgende kom på arbejde, ville de alligevel gerne høre, om der havde været gevinst.

»De var meget nysgerrige. De havde selv spillet for 50 kroner hver. Vi var i alt otte, der spillede. Den ene vandt 80 kroner, de andre vandt ingenting. Og jeg vandt tre millioner. Så var de alle sammen ellevilde,« fortæller han i en pressemeddelelse fra Danske Spil:

»De synes vist også, at det var lidt træls, for de fik jo muligheden, og det ærgrede de sig meget over.«

Han ved godt, hvad pengene skal bruges til. Det er allerede delvist planlagt.

»Jeg har taget fire ugers sommerferie, fordi jeg skal renovere vores hus indvendigt. Vi ville gøre det selv for at spare penge, men der er jeg ved at finde ud af, om vi skal betale os fra det i stedet, så min kæreste og jeg kan tage på en ferie imens,« fortæller den nybagte millionær.