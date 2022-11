Lyt til artiklen

Mon ikke også du har drømt om det:

Vinde den store gevinst, sige dit job op og gøre lige præcis dét, du altid har drømt om.

De færreste af os vil nogensinde opleve at komme i en situation, hvor vi får den mulighed, og de heldige, der pludselig står med den store gevinst, ender ofte med at lade fornuften få overtaget.

Men sådan er det ikke for en københavnsk kvinde, som netop er blevet millionær.

Da hun for nylig pludselig stod med tre millioner kroner på et skrabelod, sagde hun sit job op med det samme og sagde farvel til hamsterhjulet.

»Det her er noget, jeg har drømt om. Man kan godt mærke, at man bliver ældre, så jeg er ovenud lykkelig over, at jeg har fået den her gave. Nu behøver jeg ikke slide mig selv op: Det er en mulighed for at prøve noget andet, og det er nu, jeg har chancen, før jeg bliver for gammel,« siger kvinden, der har valgt at være anonym, i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»Du bruger så mange timer på dit arbejde hver dag uden at mærke efter, om det er det, du vil. Det er det der forbandede hamsterhjul, der bare kører!« siger hun og fortæller, at hun blev mor i en ung alder og har arbejdet, siden hun var 17 år.

Takket være gevinsten kan hun nu gå på pension 'en god håndfuld år før tid.'

»Jeg har prøvet at sætte ord på det overfor mig selv. Jeg har fået en indre tilfredsstillelse, en indre ro, som gør, at jeg ikke skal bekymre mig om min alderdom. Det her giver mig en lykkefølelse,« siger hun og understreger, at pengene nok skal blive brugt på noget godt:

»Jeg har godt læst om dem, som vinder mange millioner, og så skal de bare have et nyt par gummistøvler og resten af pengene skal i banken. Sådan er det ikke her! Jeg skal forkæle mine unger, og jeg skal forkæle mig selv!«