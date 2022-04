Der er mange måder at reagere på, hvis man pludselig finder ud af, at man er blevet millionær. Et ægtepar fra Køge-egnen lod sig i påsken eksempelvis overhovedet ikke rive med.

»Vi har ikke skejet ud overhovedet. Det første vi købte, var to nye toiletter,« siger den mandlige halvdel af vinderparret.

Han og hustruen vandt i den forgangne uge hovedpræmien på to millioner kroner på et skrabelod i Quick Mega Påske.

Og pengene falder i virkeligheden på et tørt sted.

Parret har således kun en indkomst til at klare sig for i det daglige.

»Det kommer til at lette tingene for os, for nu kan vi bedre klare os med en enkelt indkomst,« siger manden, der sammen med hustruen ønsker at være anonym:

»Vi har jo set på, hvor meget gæld vi kan komme af med, og hvor meget det kan give om måneden. På den måde er meget af det, vi har tænkt, jo meget fornuftigt.«

Derudover tænker parret, at der skal bruges penge på at sætte haven i stand, mens datteren også skal have et kørekort, hvilket hun skal bruge i forbindelse med sit arbejde.

»Det får hun stor glæde af, og udover det giver pengene os noget tryghed. Vi vil dog stadig pløje alle tilbudsaviserne igennem hver uge, for det har vi vænnet os til at gøre,« siger vinderen fra Køge.

Men faktisk er det ikke helt sandt, at han og hustruen ikke skejede ud, efter at de skrabede sig til de to millioner kroner.

Der blev faktisk shoppet en lillebitte smule ud over de lavpraktiske nyindkøb til badeværelserne.

»Vi gjorde faktisk også noget skørt. Jeg kørte ned og købte chokolade for 300 kroner, for nu skulle vi fejre det. Og vi har stadig noget chokolade tilbage, for der var godt nok meget,« siger manden.

De var i første omgang ikke helt sikre på, at de overhovedet havde vundet.

Skrabeloddet blev tjekket flere gange af dem begge, inden også Danske Spil blev inddraget. Men den var god nok.

»Det var lidt surrealistisk,« fortæller manden.