Før hans mor for nogle år siden afgik ved døden, havde han lovet hende, at de skulle ud at spise frokost på restauranten Kong Hans.

De nåede det desværre aldrig. Men med de to millioner, han i sidste uge vandt i Joker-trækningen, har han tænkt sig at indfri løftet og i stedet tage sin far med.

»​Jeg lovede hende, at hun skulle med ud at spise frokost på Kong Hans. Så nu skal jeg have min far med. Hvis det ikke skulle være nu, så ved jeg ikke hvad,« fortæller den nyslåede Lotto-vinder til Danske Spil.

Den heldige vinder, der er en mand i 50'erne fra København, som ønsker at være anonym, var til at begynde med slet ikke klar over, at han havde vundet de to millioner kroner.

Det gik først op for ham, da han blev ringet op af Danske Spils Kundecenter torsdag.

»Jeg troede selvfølgelig, at der var nogen, der lavede fis med mig. Men kvinden, jeg talte med i kundecenteret, sagde, at jeg skulle logge mig ind på min profil og se, at det var rigtigt. Så jeg sad der på kontoret helt forvirret og sneg mig ind på min profil,« siger han og tilføjer:

»Jeg er vant til at se på store tal i forbindelse med mit arbejde, men absolut ikke på min private konto. Så det var helt overvældende at se. Det er jo helt vildt. Jeg har stadig ikke helt forstået det.«

Endnu har han og hans hustru ikke fejret gevinsten synderligt meget.

»Min mor, der døde for nogle år siden, havde fødselsdag i lørdags. Så vi var sammen med min far for at mindes hende. Det ville vi ikke tage fokus fra, bare fordi vi havde vundet penge. Jeg er selvfølgelig ked af, at hun ikke er her, så hun kan opleve dette. Hun ville have været glad på vores vegne,« forklarer han.

Ud over at indfri løftet til sin mor vil manden sammen med hustruen bruge gevinsten til at hjælpe deres to voksne børn med et tilskud til en bolig i København, så de har mulighed for at blive i nærheden og ikke skulle flytte for langt væk.

Desuden har parret også en drøm om at rejse til Japan, og nu overvejer de også at holde en større kærlighedsfest til foråret, hvor de kan fejre sølvbryllup.

»Vi havde faktisk overvejet bare at tage væk en forlænget weekend bare min kone og jeg. Men nu tænker jeg, at vi skal holde en fest for familien,« siger han til Danske Spil.