Hele fem danskere endte lørdag aften med at kunne tilføje 'millionær' til deres titler.

Det skete i det, der beskrives som en 'uhørt vild' aften, hvor blandt andet den største Lotto-pulje i halvandet år blev vundet.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Da lørdagens Lotto-tal skulle udtrækkes, endte en heldig østsjællænder med at kunne indkassere hele 24.522.852 kroner efter at have ramt Jokeren.

Derudover ramte to Lotto-spillere de syv rigtige tal, hvilket sikrede dem en deling af førstepræmiepuljen, som lød på 18 millioner kroner.

Det er samtidig den største pulje i halvandet år, oplyser Danske Spil.

Den ene vinder kommer fra Aalborg, imens den anden kommer fra Vejle-området.

Slutteligt blev der fundet to nye millionærer - en på Lolland og en fra Fyn - via ekstratrækningen Millionærchancen, hvor der findes to heldige vindere af en million kroner hver uge.

»Det er fantastisk, når der er nye vindere i et af vores lotterier, og hele fem på en aften er helt særligt - også selvom der hver evig eneste uge kommer flere, nye millionærer til,« siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, som står bag Lotto.

Danske Spil har endnu ikke talt med de fem vindere, som vil blive tilbudt rådgivning til at håndtere deres gevinster.