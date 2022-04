Efter 33 år lykkedes det.

»Så poppede der en besked op, hvor der stod 'Tillykke, du har vundet en million', og med det samme tænkte jeg: 'Hold op, de tager pis på mig',« fortæller en sønderjysk – millionær.

For det kan han nu kalde sig efter at have vundet sin første store Lottogevinst.

Uge efter uge har vedkommende, der ønsker at være anonym, spillet lige siden lanceringen af spillet hos Danske Spil t i 1989, og det er aldrig tidligere blevet til gevinster på mere end 200 kroner.

I lørdags var det dog anderledes, da han lige skulle tjekke sine rækker på mobiltelefonen.

Her var der pletskud i den såkaldte millionærgaranti, som er en udtrækning blandt alle spillede rækker, for sønderjyden havde altså ikke de nødvendige syv rigtige til score topgevinsten. Det havde ingen spillere, faktisk.

Men han er særdeles glad alligevel.

»Jeg synes, det har været lidt svært at forstå det. Jeg fik i hvert fald ikke sovet den nat. Jeg sad og stirrede lidt på det, skulle lige trække vejret og sikre mig, at det var rigtigt, for jeg har jo aldrig vundet noget. Det er jo altid naboen, der gør det,« siger vinderen.

Han understreger, at gevinsten ikke skal bruges til at ændre alt for meget i tilværelsen.

»Jeg kommer ikke til at gå ud og købe luksus ting, som jeg ikke har brug for. Noget af det bedste ved det her er, at jeg får den økonomiske frihed til at kunne give mine børn lidt ekstra, tage på en ekstra rejse og muligheden for at stoppe på arbejdsmarkedet lidt tidligere,« lyder det:

»Og det synes jeg er fantastisk, det må jeg sige.«