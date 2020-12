Hustruen troede overhovedet ikke på ham.

»Hun sagde bare: 'Sådan en kan alle få lavet!' Hun var overbevist om, at det var fup og svindel,« siger han.

Men den var god. 'Manden i 70erne fra Skanderborg Kommune' havde rent faktisk vundet i Eurojackpot, som der stod i den mail, han viste til sin hustru – 5.266.650 kroner blev til ifølge en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Og da manden efterfølgende kunne se, at pengene stod på hans spillekonto, prøvede han igen med sin bedre halvdel:

»Så jeg måtte lige have fat i hende igen, og så troede hun heldigvis på det. Det var godt nok svært at falde i søvn om aftenen. Jeg lå og vendte og drejede mig hele natten og tænkte på, hvordan man kunne bruge alle de penge,« siger manden, der faktisk også selv havde svært ved at tro på det, da han se beskeden fra Danske Spil:

»Jeg lavede lige sådan en finte med at kigge væk og så tilbage på skærmen. Jeg troede simpelthen ikke mine egne øjne.«

Pengene skal nu blandt andet bruge på at renovere parrets hus og måske til lidt større julegaver til børnebørnene.

Vinderen giver faktisk også B.T. skylden for at være blevet millionær for knap tre uger siden. For her besluttede han sig under et besøg hos bt.dk for at købe nogle ekstra kuponer ud over de sædvanlige, han allerede havde.

»Jeg sad og læste en artikel på netavisen, da sådan en reklame poppede op, hvor der stod at Eurojackpot-puljen var over de 300 millioner kroner, hvor jeg normalt slår til. Og det var fredag sent på eftermiddagen, så det var da lige før, at jeg ikke havde nået at få købt dem. Det var en af de ekstra kuponer, jeg vandt på,« siger han.

Det var andenpræmien, manden fra Skanderborg vandt den fredag. Den helt store gevinst blev faktisk også udløst den dag. Den var på 386.756.283 kroner.